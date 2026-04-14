Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з волейболу візьме участь у міжнародному товариському турнірі в Польщі. Ці поєдинки стануть заключним етапом підготовки «синьо-жовтих» до старту в Лізі націй. Повідоляє Суспільне Спорт.

Суперниками українців стануть національні команди Болгарії, Польщі та Сербії.

Розклад матчів збірної України:

20 травня: Україна — Болгарія

22 травня: Україна — Польща

23 травня: Україна — Сербія

Турнір пройде з 20 по 23 травня у польських містах Сосновець та Катовіце.

Плотницький змінив думку про майбутнє у збірній України.