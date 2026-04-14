Збірна України з волейболу проведе три контрольні матчі перед Лігою націй
Синьо-жовті проведуть зіграють проти Болгарії, Польщі та Сербії
близько 2 годин тому
Чоловіча збірна України з волейболу візьме участь у міжнародному товариському турнірі в Польщі. Ці поєдинки стануть заключним етапом підготовки «синьо-жовтих» до старту в Лізі націй. Повідоляє Суспільне Спорт.
Суперниками українців стануть національні команди Болгарії, Польщі та Сербії.
Розклад матчів збірної України:
20 травня: Україна — Болгарія
22 травня: Україна — Польща
23 травня: Україна — Сербія
Турнір пройде з 20 по 23 травня у польських містах Сосновець та Катовіце.
Плотницький змінив думку про майбутнє у збірній України.
