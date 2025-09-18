Головний тренер чоловічої команди України з волейболу Рауль Лосано розповів про підготовку до вирішального матчу на чемпіонаті світу-2025 — проти чинних володарів титулу національної команди Італії. Слова наводить Суспільне Спорт.

Аби перемогти Італію, маємо краще зіграти в захисті, в атаці ж бути на рівні з ними. Але це чотириразові чемпіони світу. Історія в них дуже велика. Італійський чемпіонат — один з найкращих у світі.

Маємо віддати найкраще. Якщо переможуть італійці — компліменти тренеру. Але хочу заспокоїти людей в Україні: ми будемо викладатися на максимум, на який здатні.