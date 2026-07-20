Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано для Суспільне Спорт прокоментував історичний вихід команди у плей-оф Ліги націй сезону-2026.

«Цей розіграш Ліги націй з волейболу був дуже хорошим і позитивним з усіх точок зору для України. Ми вперше пробилися до вісімки найкращих. Вихід у топ-8 Ліги націй – це історичний результат, раніше Україні ніколи такого не вдавалося.

Збірна підсилилася і закріпилася серед топ-10 команд Ліги націй. Торік ми були дев’ятими, а цього сезону – восьмі. Зараз у світовому рейтингу ми посідаємо 11-те місце. Я вважаю, що саме це має найбільше значення. Що частіше ми будемо входити до першої дев’ятки-десятки рейтингу, то більше шансів матимемо відібратися на Олімпійські ігри.

Команда зробила великий стрибок у розвитку, ми серйозно покращили наш стандарт гри. Цього року до складу додалися Олег Плотницький та Владислав Щуров, які зробили свій вагомий внесок. Також у нас з’явилися дуже цікаві молоді гравці: Максим Тонконог, Євген Бойко, Андрій Челеняк та Руслан Черватюк.

Насамперед я хочу подякувати всім військовим, які прийшли нас привітати та вболівали за нас, а також усім фанатам, які постійно нас підтримують. Крім того, я хочу пояснити деякі речі людям, які не дуже глибоко розбираються у волейболі. Україна історично не є командою першого світового рівня. Збірна ніколи не грала на Олімпіаді й лише один раз виступала на чемпіонаті світу.

Внутрішній чемпіонат України зараз об’єктивно не такий сильний через усім відомі причини. «Епіцентр-Подоляни» робить величезні зусилля, щоб утримувати дві команди. При цьому ми граємо проти збірних із таких країн, як Німеччина, Туреччина, Польща чи Італія, де є надзвичайно потужні національні ліги. У них багато молоді грає в сильних юніорських дивізіонах, а дорослі волейболісти виступають за топ-клуби. Це потрібно розуміти».