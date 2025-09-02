Мельник: «Наше головне завдання — потрапити на Олімпіаду-2028»
Керівництво ФВУ очікує, що команда покаже результат, який допоможе піднятися в топ-10 FIVB
Президент Національної федерації волейболу України Михайло Мельник в інтерв’ю Sport.ua оцінив перспективи чоловічої збірної на чемпіонаті світу-2025.
12 вересня стартує чоловічий чемпіонат світу з волейболу, і збірна України втретє в історії зіграє на світовій першості.
У нас складна група — Італія, Бельгія та Алжир. Вважаю Італію найсильнішою збірною світу. Бельгія швидко прогресує і вже стала серйозною силою, а Алжир може бути непередбачуваним. Ймовірно, вирішальним стане перший матч проти бельгійців.
Водночас він наголосив, що результат групового етапу напряму вплине на глобальні амбіції збірної:
Ідеально — виходити з групи. Якщо це не вдасться, трагедії не буде, але це серйозний удар по амбіціях. Наше головне завдання — потрапити на Олімпіаду-2028. Для цього треба входити в топ-10 рейтингу FIVB і перемагати в кожному матчі.
