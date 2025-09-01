Молодіжна збірна України увійшла до топ-9 кращих команд чемпіонату світу
Це повторення найкращого результату в історії країни
близько 3 годин тому
Молодіжна збірна України / Фото - Суспільне
Молодіжна збірна України з волейболу завершила чемпіонат світу-2025 у китайському Цзянмені на дев’ятому місці.
У вирішальному матчі за 9-10 місця Україна перемогла Болгарію з рахунком 3:0.
В 1/8 фіналу ЧС з волейболу Україна програла Польщі. У нижній сітці наші хлопці перемогли Туреччину та Республіку Корею.
9-та позиція – це повторення найкращого результату в історії України. Українці фінішували на цій позиції у 1999 році.
Молодіжний ЧС-2025 з волейболу
Болгарія – Україна 0:3 (23:25, 21:25, 23:25)
Раніше була визначена перша пара чвертьфіналу жіночого чемпіонату світу-2025.
