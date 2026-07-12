Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак прокоментував перемогу над національною командою Бельгії (3:0) у межах Ліги націй-2026. Цей результат дозволив українській збірній зберегти прописку в елітному дивізіоні турніру.

Керівник національної команди відзначив високий рівень психологічного напруження впродовж останніх тижнів, подякував підопічним за характер та анонсував підготовку до наступного великого старту. Слова наводить Суспільне Спорт.

Як я себе почуваю… Дуже задоволений, бо останні тижні були важкими. Було чимало стресу. Ми робили все найкраще, щоб залишитися у Лізі націй. Тож, так, чимало стресу, небагато сну вночі, але я задоволений. Гадаю, останній матч показав всім, на що ми здатні, що ми здатні грати у гарний волейбол. З цим я і хочу привітати нашу команду. Знаю, що було непросто, але ми вижили і разом досягли нашої мети.

Тепер треба відпочити. Повернутися додому і очистити наш мозок. Це були важкі тижні у Лізі націй. Так, у нас ще попереду чемпіонат Європи, і ми будемо готувати команду до цього. Хочемо й там досягти чогось великого. Будемо готувати команду крок за кроком та досягати наших цілей. Сьогодні ми їх досягли, залишившись у Лізі націй. Якими у нас будуть цілі на чемпіонат Європи я не скажу, але я переконаний, що з цією командою ми здатні досягти їх.