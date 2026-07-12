Денис Сєдашов

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі під час чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу-2026 проти національної команди Швейцарії емоційно звернувся до головного рефері зустрічі Жоау Піньейру. Форвард закликав португальського суддю дотримуватися взаємної поваги під час комунікації на полі. Слова наводить TyC Sports.

Інцидент стався у першому таймі в одному з епізодів, який викликав суперечки навколо суддівського рішення.

Говори зі мною нормально, розмовляй зі мною з повагою. Говори зі мною нормально — я ж говорив з тобою нормально. Ліонель Мессі

Архієпископ процитував Мессі під час головної меси Дня незалежності Аргентини.