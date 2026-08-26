Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак прокоментував поразку від команди Чехії (1:3) у матчі 4-го туру групового етапу чемпіонату Європи 2026 року.

Попри негативний результат, наставник синьо-жовтих позитивно відзначив самовіддачу та налаштування підопічних. Слова наводить Суспільне Спорт.

Нарешті я побачив команду, яку хотів бачити від самого початку. Думаю, дівчата зрозуміли, як ми маємо грати. Я бачив вогонь у їхніх очах сьогодні на матчі, тож цим можу бути задоволений.

Звісно, я не задоволений результатом, але впевнений, що дівчата залишили сьогодні на майданчику все найкраще, що зараз мають. Я справді ціную те, як вони грали.

Ми розпочали матч трохи сонними. Потім було важко наздогнати за результатом. Але вважаю, що з другого сету ми побачили справжню збірну України.