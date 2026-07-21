Один із лідерів збірної України продовжив контракт з польским грандом
У минулому сезоні клуб вперше в історії потрапив до Фіналу чотирьох ЛЧ
близько 2 годин томуПідписатися в
Волейболіст збірної України Юрій Семенюк продовжив контракт з польським Проєктом Варшавою.
Він проведе у складі команди п’ятий сезон поспіль.
У минулому сезоні клуб вперше в історії потрапив до Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів. Там Проєкт Варшава поступився Перуджі Олега Плотницького. Також варшавці втретє поспіль здобули бронзу чемпіонату Польщі.
«Так, я залишаюся ще на один сезон. Будуть трішки зміни як у тренерському штабі, так і в складі – прийде певна кількість нових гравців. Новий сезон – нові цілі. Точніше, цілі та мотивація залишаються тими ж самими. Будемо працювати».
Після завершення сезону Проєкт Варшаву залишив фінський тренер Томмі Тійлікайнен – команду очолить італієць Роберто П’яцца.
Раніше Семенюк прокоментував рішення FIVB повернути росію до світового рейтингу та змагань під своєю егідою з 2027 року.