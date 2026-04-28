Проєкт Семенюка стартував з перемоги в бронзовій серії, дотиснув на тай-брейку Ресовію
Наступна гра відбудеться 30 квітня
близько 3 годин тому
Проєкт Варшава повів у бронзовій серії польської ПлюсЛіги, перегравши Ассеко Ресовію у першому матчі.
Доля поєдинку вирішилася на тай-брейку. Найпродуктивнішим гравцем став Кевін Тілле з Варшави (24 очки), якого визнали MVP матчу. Капітан збірної України Юрій Семенюк виходив на заміну у другій партії, проте очок не набрав.
ПлюсЛіга. Бронзовий фінал. Перший матч
Проєкт Варшава — Ассеко Ресовія — 3:2 (20:25, 29:27, 24:26, 25:19, 15:11)
Рахунок у серії до трьох перемог — 1:0
Другий матч відбудеться 30 квітня.
