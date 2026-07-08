Капітан чоловічої збірної України з волейболу Юрій Семенюк в інтерв'ю Sport.ua прокоментував рішення Міжнародної федерації волейболу (FIVB) повернути росію до світового рейтингу та змагань під своєю егідою з 2027 року.

Український блокуючий жорстко засудив позицію міжнародних функціонерів, назвавши допуск представників країни-агресорки до Кубка світу та Ліги націй абсолютно неприйнятним.

Це неможливо зрозуміти та прийняти. В Україні п'ятий рік триває війна: щодня росія вбиває мирних людей, руйнує наші міста, села та їх інфраструктуру.

До поки росія продовжує війну проти України, повернення її представників до міжнародних змагань є несправедливим, неправильним та позбавленим моралі.

Такі рішення створюють враження, ніби війну можна просто не помічати. Але для всіх нас вона триває щодня. Ми й надалі будемо відстоювати позицію України та пам'ятати, якою ціною сьогодні живе і бореться наша країна.

Спорт має об'єднувати людей, але лише тих, хто поділяє людські цінності, поважає свободу та цінує людське життя. Спорт це про повагу, справедливість і відповідальність.