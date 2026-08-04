Володимир Кириченко

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) на своєму офіційному сайті повідомила, що Федерація волейболу Росії офіційно відмовилась від участі їхньої чоловічої національної команди у чемпіонаті світу-2027.

При цьому зазначається, що FIVB продовжує консультації з організаційним комітетом, Волейбольною федерацією Канади, Волейбольною федерацією США та іншими зацікавленими сторонами щодо потенційної участі жіночої збірної Росії у чемпіонаті світу-2027.

У 2027 році Польща прийме чоловічий чемпіонат світу, США та Канада – жіночий.

Нагадаємо, що FIVB допустила чоловічу та жіночу збірні Росії до участі у Лізі націй сезону-2027.