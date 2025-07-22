Олег Шумейко

Зв’язуючий збірної України з волейболу Юрій Синиця висловився Суспільне Спорт про матч «синьо-жовтих» з національною командою Канади:

Немає коментарів, самі все бачили. Ми грали, ми боролися. Так, не все виходило. Не була наша найкраща гра, але, на мою думку, не була й така гра, як із сербами, наприклад. Всі розчаровані. Дуже прикро, але ми боролися.

На мою думку, ніде ми не зіграли добре, але й поганою гру теж не назву. Просто сьогодні цього було недостатньо. Не знаю (чого не вистачило в третій партії), це питання до тренера. Потім він буде розбирати. Це спорт. Це ж не слабка команда, вони теж хотіли виграти та боротися. Ми не забили, а вони — забили. Вони зіграли добре, а ми погано.

Про підсумок виступу у Лізі націй:

Я думаю, що взагалі жодна людина на нас не ставила, що ми будемо до останнього туру боротися за вихід у плейоф. Якби ми грали за минулорічними правилами, можливо, ми б і пройшли, якби Китай зараз не приймав Фінал восьми. Не знаю, не хочу виправдовуватися. Результат – який є.

Нагадаємо, що жіноча команда України виступить у Лізі націй-2026.