Перуджа Плотницького здобула другу перемогу на клубному чемпіонаті світу
Італійці на тайбрейку тріумфували над японською Осакою
близько 2 годин тому
Фото: пресслужба команди
Італійська Перуджа здобула другу перемогу на клубному чемпіонаті світу з волейболу, обігравши на тайбрейку японську Осака Блутеон.
Екскапітан збірної України Олег Плотницький завершив матч із 2 очками та одним успішним блоком.
Клубний чемпіонат світу-2025. Чоловіки. 2-й тур
Перуджа (Італія) — Осака (Японія) 3:2 (23:25, 25:16, 25:22, 23:25, 23:21)
З двома перемогами та п’ятьма очками Перуджа очолює турнірну таблицю групи В.
Наступний поєдинок італійці проведуть проти бразильського Сада Крузейро у четвер, 18 грудня.
