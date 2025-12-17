Перуджа розгромила лівійський Свехлі на старті Клубного чемпіонату світу
Українець Олег Плотницький набрав шість очок
5 хвилин тому
Італійська Перуджа з перемоги стартувала на Клубному чемпіонаті світу з волейболу, перемігши дебютанта турніру — лівійській клуб Свехлі.
У стартовому складі дияволів вийшов українець Олег Плотницький. Догравальник записав до свого активу шість очок, чотири з яких здобув подачами навиліт.
Клубний чемпіонат світу-2025. Чоловіки. 1-й тур
Перуджа (Італія) — Свехлі (Лівія) — 3:0 (25:10, 25:15, 25:18)
Свій наступний поєдинок на Клубному чемпіонаті світу Перуджа проведе 17 грудня проти японського клубу Осака Блютеон.
