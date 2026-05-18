Плотницький бере 15-й трофей в Італії! Перуджа вдруге поспіль виграла Лігу чемпіонів
Італійський клуб переміг польську Варту
близько 1 години тому
Італійська Перуджа, у складі якої виступає українець Олег Плотницький, стала переможцем Ліги чемпіонів сезону-2025/26. У фінальному матчі італійський клуб обіграв польську Варту з рахунком 3:0.
Найбільш конкурентною стала перша партія, яка завершилася — 29:27. У двох наступних сетах Перуджа впевнено довeлa гру до перемоги.
Для італійської команди та Олега Плотницького це другий поспіль титул Ліги чемпіонів. Загалом український волейболіст завоював свій 15-й трофей у складі Перуджі.
Ліга чемпіонів. Фінал
Перуджа (Італія) – Варта (Польща) – 3:0 (29:27, 25:18, 25:15)
Плотницький став дворазовим чемпіонам Італії у складі Перуджі.
