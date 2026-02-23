Плотницький допоміг Перуджі обіграти переможця Кубка Італії
«Дияволи» впевнено розібралися з Вероною
близько 4 годин тому
Фото: Перуджа
Перуджа у рамках 21 туру чемпіонату Італії з волейболу здобула перемогу над Вероною 3:0.
Догравальник «дияволів» Олег Плотницький набрав за гру 9 очок. Українець реалізував 9 атак (82 % ефективності) та не набирав балів в інших елементах. Відзначимо, що завдяки цій перемозі Перуджа достроково гарантувала собі перше місце у «регулярці» Суперлеги.
Чемпіонат Італії
Верона – Перуджа 0:3 (15:25, 21:25, 23:25)
