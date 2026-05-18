Плотницький – у символічній збірній Ліги чемпіонів сезону-2025/26
Український догравальник Перуджі допоміг своїй команді виграти титул
близько 4 годин тому
Український догравальник Перуджі Олег Плотницький потрапив до символічної збірної Ліги чемпіонів.
У фіналі «Перуджа» перемогла польську «Варту» – 3:0.
MVP турніру став 41-річний волейболіст Перуджі Массімо Колачі.
Найкращим тренером став наставник Перуджі Анжело Лоренцетті.
Символічна збірна Ліги чемпіонів з волейболу:
Діагональний: Вассім Бен Тара («Перуджа»)
Пасуючий: Сімоне Джанеллі («Перуджа»)
Ліберо: Массімо Колачі («Перуджа»)
Блокуючі: Матеуш Бенек, Юрій Гладир (обидва – «Варта»)
Догравальники: Олег Плотницький («Перуджа»), Томаш Форналь («Анкара»)
Нагадаємо, Перуджа вдруге поспіль виграла Лігу чемпіонів.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Матеріали по темі
Плотницький бере 15-й трофей в Італії! Перуджа вдруге поспіль виграла Лігу чемпіонів
близько 15 годин тому