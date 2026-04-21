Плотницький: «Семенюк 100% буде капітаном збірної України»
Спортсмен пояснив, чому вважає такий крок правильним
близько 1 години тому
Центральний блокуючий Юрій Семенюк збереже статус капітана національної збірної України, попри повернення до команди Олега Плотницького. Слова наводить Суспільне Спорт.
Олег Плотницький, який був капітаном до перерви у виступах за збірну, заявив, що не претендує на повернення пов’язки. Це рішення узгоджене з головним тренером Раулем Лосано.
100% він [Семенюк має бути капітаном збірної України]. Там немає варіантів. Я можу в чомусь допомогти, якщо треба, але... У сенсі [які можуть бути питання]? Це те саме, що якби я був капітаном і прийшов би той, хто був перед цим капітаном і [сказав би віддати пов'язку]. Як це може бути? Це має бути якось більш офіційно (якась розмова з тренером, гравцями, якось так до цього всього підходити). Але ніхто нікуди не буде підходити. У Лосано є своя думка, він її сказав; я йому свою сказав і на тому ми закінчили. Зійшлися на тому, що Юра 100% буде капітаном.
Став відомий ростер чоловічої збірної України перед Лігою націй-2026.
