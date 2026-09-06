Туреччина здобула золото ЧЄ-2026 з волейболу, обігравши Італію
Доля переможця визначилася на тай-брейку
Фото: СEV
Жіноча збірна Туреччини з волейболу здобула золоті нагороди чемпіонату Європи-2026, перемігши у фіналі національну команду Італії.
Італія виграла першу та третю партії (25:16, 25:12). Туреччина зрівняла рахунок за сетами, вигравши другу та четверту партії (25:22, 25:21), після чого здобула перемогу на тай-брейку — 15:10.
Чемпіонат Європи-2026. Жінки Фінал
Туреччина — Італія — 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10)
У матчі за третє місце збірна Сербії обіграла Польщу з рахунком 3:1.
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