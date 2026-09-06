Денис Сєдашов

Жіноча збірна Туреччини з волейболу здобула золоті нагороди чемпіонату Європи-2026, перемігши у фіналі національну команду Італії.

Італія виграла першу та третю партії (25:16, 25:12). Туреччина зрівняла рахунок за сетами, вигравши другу та четверту партії (25:22, 25:21), після чого здобула перемогу на тай-брейку — 15:10.

Чемпіонат Європи-2026. Жінки Фінал

Туреччина — Італія — 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10)

У матчі за третє місце збірна Сербії обіграла Польщу з рахунком 3:1.