Визначилися учасники та розклад матчів Кубка України з хокею
Фінал буде зіграний 19 вересня
Став відомий повний склад учасників та розклад матчів нового розіграшу Кубка України з хокею.
У турнірі візьмуть участь п'ять клубів, які за результатами жеребкування розділені на дві групи:
Група А: Кременчук, Одещина, Дніпро
Група B: Сокіл, Шершні
Переможці груп вийде до фіналу, який відбудеться 19 вересня о 12:00. Всі поєдинки турніру транслюватимуться на YouTube-каналі Федерації хокею України.
Календар матчів:
16 вересня
17:30. Кременчук — Дніпро
17 вересня
12:20. Дніпро — Одещина
17:30. Сокіл — Шершні
18 вересня
12:00. Шершні — Сокіл
17:30. Одещина — Кременчук
19 вересня
12:00. Фінал
П’ять клубів зіграють у новому сезоні регулярного чемпіонату України з хокею.
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