Семенюк допоміг Проєкту перемогти срібного призера Ліги чемпіонів
Клуб з Варшави у трьох партіях обіграв Алурон Варту Завєрчє
близько 1 години тому
Фото: ПлюсЛіга
Проєкт у другому турі чемпіонату Польщі з волейболу обіграв віцечемпіона Ліги чемпіонів Алурон Варту Завєрчє 3:0. Центральний блокуючий варшавського клубу Юрій Семенюк за гру набрав 7 очок (7 з 10 в атаці).
ПлюсЛіга. 2-й тур
Алурон Варта Завєрчє – Проєкт 0:3 (20:25, 23:25, 19:25)
