Лідер національної збірної України з волейболу Олег Плотницький прокоментував перемогу над командою Ірану (3:0) на старті третього ігрового тижня Ліги націй-2026.

У коментарі Суспільне Спорт лідер українців відзначив хорошу підготовку команди, попри стартове хвилювання, та оцінив рівень протидії суперника перед наступною важливою грою проти Сербії.

Мені здається, гарна гра. Ми тут уже два дні, провели тренування. Було видно, що трохи нервували, адже розуміємо відповідальність перед країною. Але сьогодні зіграли дуже добре. Було важко, а завтра буде ще важче.

Я дуже гордий, що команда зіграла саме так, як усі налаштувалися. Попри помилки, ми показали досить високий рівень проти Ірану. Вони сьогодні грали дуже добре, особливо на подачі, в атаці та на високих м'ячах. Тому було складно, а завтра буде ще трохи складніше.