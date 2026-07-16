Україна програла Сербії у волейбольній Лізі націй
Наступну гру синьо-жовті проведуть проти Туреччини
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Чоловіча збірна України з волейболу програла національній команді Сербії у матчі Ліги націй. Вигравши першу партію, українці поступилися у трьох наступних сетах.
Ліга націй. Чоловіки
Сербія — Україна — 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)
Поразка залишила збірну України на шостій сходинці в турнірній таблиці.
Наступний поєдинок підопічні української збірної проведуть проти Туреччини у п'ятницю, 17 липня, о 17:30.
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