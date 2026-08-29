Стали відомі усі пари плей-оф жіночого Євро-2026 з волейболу
Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 30 серпня по 1 вересня
Збірна Туреччини / Фото - Суспільне Спорт
На жіночому чемпіонаті Європи-2026 з волейболу визначилися всі учасниці 1/8 турніру.
У плей-оф вийшли Польща, Туреччина, Словенія, Німеччина, Сербія, Чехія, Греція, Болгарія, Бельгія, Нідерланди, Азербайджан, Португалія, Італія, Франція, Швеція та Хорватія.
Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 30 серпня по 1 вересня.
Збірна України стала 5-ю в групі та не вийшла до наступного раунду.
Пари 1/8 фіналу жіночого Євро:
Франція – Греція
Сербія – Хорватія
Туреччина – Азербайджан
Бельгія – Німеччина
Чехія – Швеція
Італія – Болгарія
Нідерланди – Словенія
Польща – Португалія
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