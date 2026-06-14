Помічник головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісколі прокоментував поразку від національної команди Польщі (2:3) у заключному матчі першого ігрового тижня Ліги націй-2026. Синьо-жовті вигравали за сетами 2:0, проте поступилися на тай-брейку. Слова наводить Суспільне Спорт.

Ми показали хороший виступ цього тижня. Можливо, ми очікували більшого у матчі проти Японії, але в інших [іграх] виступили добре.

Ми не витримали ментально, після того як поляки почали краще грати. Ми знали, що поляки це можуть зробити — це перша чи друга команда світу. Далі ми будемо відпочивати і думати про наступний ігровий тиждень.