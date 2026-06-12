«Ми раді тому, як ми зіграли»: Помічник головного тренера збірної України — про перемогу над Кубою
Фахівець вказав на моменти, які команда планує покращити перед грою з Польщею
7 хвилин томуПідписатися в
Помічник головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісцолі прокоментував перемогу над Кубою (3:0) у третьому турі Ліги націй-2026. Слова наводить Суспільне Спорт.
Асистент Рауля Лосано зазначив, що тренерський штаб задоволений виконанням мінімального завдання на поточний ігровий тиждень.
Ми раді тому, як ми зіграли. У нас була мініціль на цей тиждень і тепер ми очікуємо на матч проти Польщі. Завтра у нас відпочинок, потім ранковий матч, але ми дуже раді тому, як зіграли зараз.
Ми говорили з Раулем про покращення трішки сайд-аутів. Інколи атаки з другої та четвертої зони були не дуже. Дивилися відео — маємо покращити це перед четвертим матчем. Але ми готові до усього.
Збірна України з волейболу розгромила Кубу в Лізі націй.