Помічник головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісцолі прокоментував перемогу над Кубою (3:0) у третьому турі Ліги націй-2026. Слова наводить Суспільне Спорт.

Асистент Рауля Лосано зазначив, що тренерський штаб задоволений виконанням мінімального завдання на поточний ігровий тиждень.

Ми раді тому, як ми зіграли. У нас була мініціль на цей тиждень і тепер ми очікуємо на матч проти Польщі. Завтра у нас відпочинок, потім ранковий матч, але ми дуже раді тому, як зіграли зараз.

Ми говорили з Раулем про покращення трішки сайд-аутів. Інколи атаки з другої та четвертої зони були не дуже. Дивилися відео — маємо покращити це перед четвертим матчем. Але ми готові до усього.