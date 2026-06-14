Збірна України з волейболу поступилася Польщі, виграючи 2:0
Наступним суперником синьо-жовтих стане збірна Бразилії
8 хвилин томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки від національної команди Польщі у четвертому матчі Ліги націй-2026.
Команда Рауля Лосано виграла два перші сети. У третій партії поляки перехопили ініціативу наприкінці ігрового відрізка, після чого зрівняли рахунок за сетами у четвертому. На тай-брейку збірна Польщі зі старту вийшла вперед і виграла матч.
Волейбол. Ліга націй-2026. Чоловіки. 4-й тур
Україна – Польща – 2:3 (25:19, 25:18, 22:25, 21:25, 11:15)
За підсумками першого ігрового тижня Ліги націй збірна України набрала 7 очок.
Наступний поєдинок українці проведуть 24 червня проти Бразилії.
Збірна України з волейболу розгромила Кубу в Лізі націй.