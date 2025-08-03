Денис Сєдашов

Українська пляжна волейболістка Марина Гладун прокоментувала перемогу на чемпіонаті Європи. У фінальному матчі українки обіграли Францію.

— Мені навіть трохи страшно брати це інтерв’ю, бо вчора все було надзвичайно емоційно. Це — перша медаль в історії України. Наскільки це важливо для вас? Розкажіть нам.

— У мене немає слів, я просто не можу нічого сказати. Це була така напружена гра для нас. Але ми витримали до кінця, зібралися — і зрештою перемогли.

— Ви неймовірні. Можете сказати кілька слів — що ви зараз відчуваєте? Якщо подивитися на все це, на всіх вас, усю підтримку — що у вас всередині?

— Я не можу в це повірити. Дякую за всю підтримку — вона справді дуже важлива для нас.

— Вчора ви сказали щось для своїх дітей удома. Я хочу передати вам мікрофон — ви маєте слово. Ви можете говорити англійською, українською — як хочете. Це ваша перемога!

— Я можу звернутися до дітей, так? Максвелл, Самуелю, ця перемога — для вас. Ви — моє серце, моє все. Дякую, що ви є в мені. Ви — найцінніше.

«У мене була мрія, яка здійснилася». Марина Гладун після виходу у фінал Євро.