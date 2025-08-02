Денис Сєдашов

Український дует у складі Ірини Гладун та Тетяни Лазаренко здобув історичну перемогу у півфіналі Євро-2025 з пляжного волейболу серед жінок, обігравши суперниць з Іспанії з рахунком 15:21, 21:16, 15:11.

Це — перше в історії України потрапляння до фіналу континентальної першості з пляжного волейболу.

Фінальний матч відбудеться у неділю, 4 серпня, о 15:30 за київським часом.

«Це історія!» Українки Лазаренко та Гладун – про сенсаційний виступ на чемпіонаті Європи-2025.