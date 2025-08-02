«У мене була мрія, яка здійснилася». Марина Гладун після виходу у фінал Євро
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43 хвилини тому
Українська волейболістка Марина Гладун емоційно прокоментувала історичний вихід до фіналу жіночого чемпіонату Європи з пляжного волейболу. Слова наводить Суспільне Спорт.
Це неймовірно особливий момент. У мене була мрія, яка здійснилася — я досі не можу в це повірити. Ми всі трохи в шоці... навіть більше, ніж трохи. Ми довели, що можемо змагатися з будь-якими суперницями. Це величезний крок для нас.
Дякуємо нашим захисникам. Якби не вони — ми б не змогли тут грати. Завдяки їхній мужності ми маємо можливість представляти Україну.
Нагадаємо, дует Гладун / Лазаренко вперше в історії українського пляжного волейболу вийшов до фіналу чемпіонату Європи.
«Це історія!» Українки Лазаренко та Гладун – про сенсаційний виступ на чемпіонаті Європи-2025.