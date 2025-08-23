Володимир Кириченко

У колишнього капітана збірної України з волейболу Дмитра Сторожилова виявлено новоутворення у верхній частині правої легені, з високою ймовірністю злоякісного процесу. Про це повідомив сам Дмитро на своїй сторінці в Instagram.

«Трохи про сумне, але не здаємося… За результатами обстеження у мене виявлено новоутворення у верхній частині правої легені з високою ймовірністю злоякісного процесу. Розміри новоутворення – 62х55х60 мм. Потребую термінового лікування, яке проходитиме в Німеччині. Вдячний усім, хто не залишиться байдужим».

У складі харківського Локомотива Сторожилов 7 разів ставав чемпіоном України, та 8 разів вигравав кубок України.

