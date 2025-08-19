Володимир Кириченко

Cтали відомі усі учасники чоловічого чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

За результатами кваліфікацій на турнір пройшли збірні Данії, Бельгії, Чехії, Естонії, Швейцарії, Греції, Словаччини, Латвії, Туреччини, Ізраїлю, Швеції та Північної Македонії.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи також зіграють Болгарія, Фінляндія, Італія та Румунія як країни-господарі змагань, а також Україна, Польща, Словенія, Франція, Нідерланди, Сербія, Німеччина та Португалія як найкращі вісім команд Євро-2023.

Континентальна першість пройде з 9 по 28 вересня 2026 року у Болгарії, Фінляндії, Італії та Румунії.

Нагадаємо, жіноча збірна України назвала розширений склад на чемпіонат світу-2025.