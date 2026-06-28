Україна — Болгарія: відеоогляд матчу Ліги націй
Найкращі моменти зустрічі
14 хвилин томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Національна збірна України зазнала поразки у поєдинку восьмого туру чоловічої Ліги націй-2026 з волейболу. Синьо-жовті у чотирьох партіях поступилися Болгарії з рахунком 1:3.
Пропонуємо переглянути відеоогляд найяскравіших моментів матчу:
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