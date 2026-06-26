Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій прокоментував перемогу над національною командою Канади (3:1) у другому ігровому тижні Ліги націй-2026. Гравець, який став найрезультативнішим у матчі з 20 очками в активі, відзначив надзвичайне емоційне та фізичне виснаження команди після тривалої переможної серії. Слова наводить Суспільне Спорт.

У минулих двох матчах залишили надзвичайно багато емоцій насамперед. Не стільки сил фізичних, як емоцій. Тому ніхто сьогодні не очікував, що буде легко, тим паче Канада — надзвичайно сильна команда. Ніхто не очікував на легку прогулянку. Та й після другої партії стало вже дуже важко грати — сили та емоції просто покидали. Але дотерпіли, реально дотерпіли на морально-вольових. Хлопці — молодці.

Друга партія мене добила як емоційно, так і фізично. Після неї вже було важкувато, але дотерпіли. В цьому ми і є команда, що дотерпіли, хтось взяв на себе. Дякую хлопцям, реально дякую.