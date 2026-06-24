Україна — Бразилія: відеоогляд матчу Ліги націй
Вашій увазі головні моменти гри
36 хвилин томуПідписатися в
Чоловіча збірна України з волейболу створила сенсацію у п'ятому турі Ліги націй-2026, обігравши національну команду Бразилії у чотирьох сетах —3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21).
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд найяскравіших моментів зустрічі.
Наступний поєдинок підопічні Рауля Лосано проведуть уже в четвер, 25 червня, проти збірної Італії.
«Дуже пишаюся нашими гравцями»: Тренер збірної України з волейболу — про перемогу над Бразилією.