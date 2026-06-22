Плотницький та Дрозд у ростері. Збірна України оголосила склад на другий тиждень Ліги націй
До синьо-жовтих повернулися чотири гравці
34 хвилини томуПідписатися в
Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився із заявкою на поєдинки другого ігрового тижня Ліги націй-2026.
Тренерський штаб провів суттєву ротацію, викликавши чотирьох досвідчених виконавців. До розташування національної команди приєдналися догравальник Олег Плотницький, діагональний Олександр Бойко, блокуючий Максим Дрозд та зв'язуючий Сергій Євстратов.
Водночас три гравці з попередньої заявки — Максим Тонконог, Андрій Челеняк та Євгеній Бойко — залишили першу збірну. Вони вирушили посилити молодіжний склад України U-22 на чемпіонаті Європи.
Повна заявка збірної України:
Пасуючі: Сергій Євстратов (Леви, Чехія), Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай).
Діагональні: Олександр Бойко (Калабрія Вібо Валентія, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани / Аркада, Румунія).
Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія).
Блокуючі: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани).
Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).
Після першого етапу змагань в активі української збірної сім набраних очок
Збірна України з волейболу поступилася Польщі, виграючи 2:0.