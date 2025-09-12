Туніс розгромив Філіппіни у матчі-відкриття чемпіонату світу-2025
Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан господарів турніру Брайан Багунас
близько 2 годин тому
Збірна Філіппін зазнала поразки у матчі-відкриття домашнього чемпіонату світу-2025 серед чоловіків, поступившись національній команді Тунісу. Зустріч відбулася у Манілі.
Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан господарів турніру Брайан Багунас – 23 очка.
Чемпіонат світу. Чоловіки. 1-й тур, Маніла (Філіппіни)
Філіппіни – Туніс – 0:3 (13:25, 17:25, 23:25)
Після цього успіху тунісці набрали три очки та очолили групу A, тоді як філіппінці залишилися без очок і замикають таблицю.
У наступному турі 16 вересня Туніс зіграє проти Ірану, а Філіппіни протистоятимуть Єгипту.
Календар матчів збірної України на чемпіонаті світу-2025.
