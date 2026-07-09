Волейбольна Ліга націй, жінки. Україна – Китай. Відеотрансляція
В активі нашої команди дві перемоги на турнірі
близько 4 годин томуПідписатися в
Збірна України / Фото - volleyballworld.com
Сьогодні, 9 липня, жіноча збірна України з волейболу зіграє свій десятий матч в рамках Ліги націй сезону-2026.
Наша команда зустрінеться із китаянками. Початок – о 15.30 за Києвом.
Пряма трансляція запланована на «Суспільне Спорт».
Наразі на рахунку української команди на дебютному турнірі 2 перемоги та 7 поразок. Це проміжне 15-те місце із 18 команд.
У рамках турніру 18 збірних упродовж трьох ігрових тижнів зіграють по 12 матчів кожна. 8 найкращих пройдуть у плей-оф, а остання – вилетить з турніру.
Раніше стало відомо, що Міжнародна федерація волейболу повернула росію до змагань.