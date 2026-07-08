Волейбольна Ліга націй, жінки. Україна – Італія. Відеотрансляція
Суперником нашої команди стане перший номер світового рейтингу
близько 1 години томуПідписатися в
Збірна України / Фото - Суспільне
Сьогодні, 8 липня, жіноча збірна України з волейболу зіграє дев'ятий матч у Лізі націй сезону-2026.
Суперницями команди стане перший номер світового рейтингу збірна Італії.
Початок матчу – о 12.00. Пряма трансляція – на «Суспільне Спорт».
Наразі на рахунку української команди на дебютному турнірі 2 перемоги та 6 поразок. Це проміжне 15-те місце з 18 команд.
У рамках турніру 18 збірних упродовж трьох ігрових тижнів зіграють по 12 матчів кожна. 8 найкращих пройдуть у плей-оф, а остання – вилетить з турніру.
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