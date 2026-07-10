Волейбольна Ліга націй, жінки. Україна – Домініканська Республіка. Відеотрансляція
Наша команда зіграє передостанній матчі на турнірі
близько 4 годин томуПідписатися в
Сьогодні, 10 липня, жіноча збірна України з волейболу зіграє свій 11-й матч в рамках Ліги націй сезону-2026.
Українки зіграють проти Домініканської Республіки. Початок – о 12.00 за Києвом.
Пряма трансляція запланована на «Суспільне Спорт».
Наразі на рахунку української команди на дебютному турнірі 2 перемоги та 8 поразок. Це проміжне 15-те місце з 18 команд.
У рамках турніру 18 збірних упродовж трьох ігрових тижнів зіграють по 12 матчів кожна. 8 найкращих пройдуть у плей-оф, а остання – вилетить з турніру.
В збірної України залишилося два матчі – проти Домініканської Республіки (17-ї в турнірній таблиці) і проти Бельгії (12-ї в таблиці) 12 липня.
Нагадаємо, вчора Україна зазнала поразки від Китаю у Лізі націй-2026.