Усик увійшов до топ-20 найвпливовіших людей у боксі
Екссуперники українця Джошуа і Ф'юрі у топ-15
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) увійшов до рейтингу найвпливовіших особистостей у боксі за версієюBoxing News.
Український боксер посів у списку 18-ту позицію.
Колишні суперники Усика — британські надважковаговики Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) — розташувалися на 14-му та 15-му місцях відповідно.
Сергій Лапін увійшов до рейтингу найвпливовіших людей у боксі.
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