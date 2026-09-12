«Ось справжнє значення вашої нейтральності»: Ястремська показала WTA зруйновану квартиру в Одесі
Українка закликала тенісні організації переглянути позицію щодо «нейтральності»
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 113) опублікувала пост в Instagram, в якому звернулася до керівних органів світового тенісу після того, як російська ракета влучила в квартиру її родини в Одесі.
Ось як виглядає «русский мир». Пряме влучання крилатої ракети «Калібр».
Російська ракета зруйнувала нашу квартиру в Одесі. Єдине, що вціліло — рушник із Roland Garros.
Символічно. Частина світового тенісу пережила удар російської ракети. Наш дім — ні.
WTA, ITF, подивіться на ці зображення нашими очима. Ось справжнє значення вашої «нейтральності» — з українського боку корту.
Сачко обіграв чилійця та вийшов до 1/2 фіналу ATP Challenger у Тульні.
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