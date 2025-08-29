Україна зіграє з Кореєю у плейоф молодіжного ЧС-2025 з волейболу
Матч відбудеться 30 серпня
близько 1 години тому
Фото: volleyballworld
Збірна України дізналася свого наступного суперника у нижній сітці плейоф молодіжного чемпіонату світу-2025 з волейболу. Повідомляє Суспільне Спорт.
У матчі за 9-12 місця синьо-жовті зустрінуться з командою Республіки Корея.
Корейські волейболісти в драматичному п’ятисетовому поєдинку здолали збірну Єгипту — 3:2 (28:26, 22:25, 28:30, 25:23, 25:12).
Переможець цієї пари зіграє у фіналі за 9-те місце проти Японії або Болгарії.
Матч Корея — Україна відбудеться у суботу, 30 серпня, о 15:00.
