Сергій Разумовський

Український дует Тетяна Лазаренко та Софія Курнікова пробився до чвертьфіналу чемпіонату Європи 2026 року з пляжного волейболу. На стадії 1/8 фіналу спортсменки здобули перемогу над представницями Франції Леа Плясет та Адель Рішар.

Українки провели напружений матч, у якому обидві партії завершилися на їхню користь. У першому сеті Лазаренко та Курнікова змогли зберегти концентрацію в кінцівці й вирвали перемогу з рахунком 26:24. Друга партія також залишилася за українською парою – 21:17. Таким чином, Тетяна та Софія виграли зустріч у двох сетах і продовжили боротьбу за медалі континентальної першості.

У чвертьфіналі на українок очікувало значно складніше випробування. Їхніми суперницями стали латвійки Тіна Граудіна та Анастасія Самойлова – чинні чемпіонки світу. Український дует намагався нав’язати боротьбу фавориткам, однак латвійські волейболістки виявилися сильнішими в обох партіях.

Перший сет завершився перемогою представниць Латвії з рахунком 21:18. У другій партії Граудіна та Самойлова діяли впевненіше, контролювали перебіг гри й не дозволили суперницям скоротити відставання. У підсумку латвійки виграли сет 21:13 та завершили матч із перевагою у два сети.

Ще один український дует – Єва Сердюк і Дар’я Романюк – завершив виступи на стадії 1/8 фіналу. Українки зустрілися зі швейцарською парою Ніною Брюнер і Танею Губерлі. Представниці Швейцарії перемогли у двох партіях – 21:15, 21:19.