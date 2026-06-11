Волейбольна Ліга націй, чоловіки. Китай – України. Відеотрансляція
Наша команда зіграє свій другий матч на турнірі
близько 1 години томуПідписатися в
Збірна України / Фото - Facebook
Сьогодні, 11 червня, чоловіча збірна України з волейболу зіграє свій другий матч у Лізі націй сезону-2026.
Суперником України стане збірна Китаю.
18 збірних упродовж трьох ігрових тижнів зіграють по 12 матчів кожна. 8 найкращих пройдуть у плей-оф, а остання – вилетить з турніру.
Чоловіча збірна України з волейболу другий поспіль сезон проведе у Лізі націй.
Нагадаємо, Україна невдало стартувала в Лізі націй, розгромно програвши Японії.