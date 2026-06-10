Волейбольна Ліга націй, чоловіки. Україна – Японія. Відеотрансляція
Сьогодні наша команда стартує на турнірі
близько 2 годин томуПідписатися в
Збірна України / Фото - volleyballworld.com
Сьогодні, 10 червня, чоловіча збірна України з волейболу проведе стартовий матч у Лізі націй.
Україна зустрінеться з Японією. Початок – о 15.00 за Києвом.
Пряма трансляція доступна на телеканалі та платформі «Суспільне Спорт».
18 збірних упродовж трьох ігрових тижнів зіграють по 12 матчів кожна. 8 найкращих пройдуть у плей-оф, а остання – вилетить з турніру.
Чоловіча збірна України другий сезон поспіль проведе у Лізі націй.
Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу поступилася Франції у Лізі націй.