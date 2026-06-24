Волейбольна Ліга націй, чоловіки. Україна – Бразилія. Відеотрансляція
Гра розпочнеться о 17:30 за київським часом
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Чоловіча збірна України з волейболу проведе перший поєдинок другого ігрового тижня Ліги націй-2026 проти Бразилії.
Наразі українці посідають восьме місце в турнірній таблиці. У стартових чотирьох матчах синьо-жовті здобули дві перемоги та зазнали двох поразок.
Матч Україна — Бразилія відбудеться 24 червня. Початок — о 17:30 за київським часом.
Відомий розклад матчів збірної України на другому тижні Ліги націй.
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