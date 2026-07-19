Володимир Кириченко

У неділю, 19 липня, чоловіча збірна України з волейболу зіграє свій дванадцятий матч в рамках Ліги націй сезону-2026.

Наша команда зустрінеться з Німеччиною. Початок – о 17.30 за Києвом.

Пряма трансляція буде доступна на «Суспільне Спорт».

Збірна України програла два попередні матчі. Українцям потрібна лише перемога, щоб зберегти шанси на плей-оф.

Наразі на рахунку збірної України 6 перемог та 5 поразок, команда займає проміжну 8-му позицію у турнірній таблиці.

У плей-оф виходить 7 найкращих команд, восьму путівку гарантовано отримає Китай, що прийматиме фінальний раунд.

У стартовому матчі турніру Україна програла Японії (0:3), у другому – перемогла Китай (3:1), у третьому – здолала Кубу (3:0), у четвертому – програла Польщі (2:3).

У п’ятому матчі збірна перемогла Бразилію (3:1), у шостому – Італію (3:0), у сьомому – Канаду – (3:1), а у восьмому поступилася Болгарії (1:3), у дев’ятому – здолала Іран (3:1), в десятому – програла Сербії (1:3), а в одинадцятому – Туреччині (2:3).

Зазначимо, що чоловіча збірна України з волейболу другий поспіль сезон проводить у Лізі націй.