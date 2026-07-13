Став відомий склад збірної України на третій ігровий тиждень Ліги націй
Щитков, Плотницький та Семенюк – у заявці команди
близько 2 годин томуПідписатися в
Чоловіча збірна України з волейболу визначилась зі складом на третій ігровий тиждень Ліги націй сезону-2026.
До нього увійшли увійшли 16 гравців. Замість п’ятого догравальника (Олександра Наложного) тренерський штаб заявив додаткового зв’язуючого (Віталія Щиткова), другого ліберо (Євгенія Бойка), та ще одного діагонального (Максима Тонконога).
Наша команда зіграє матчі проти Ірану, Сербії, Туреччини і Німеччини. Ігровий тиждень розпочнеться 15 липня.
Склад збірної України з волейболу на третій тиждень Ліги націй:
Зв’язуючі: Віталій Щитков («Епіцентр-Подоляни»), Юрій Синиця («Хебей», Китай), Сергій Євстратов («Леви», Чехія)
Ліберо: Ярослав Пампушко («Барком-Кажани»), Євгеній Бойко («Решетилівка», Україна)
Діагональні: Василь Тупчій («Барком-Кажани»), Олександр Бойко («Тонно Калліпо», Італія), Максим Тонконог («Кучине Лубе Чивітанова», Італія)
Догравальники: Олег Плотницький («Перуджа», Італія), Ілля Ковальов («Барком-Кажани»), Дмитро Янчук («Панатінаїкос», Греція), Євгеній Кісілюк («Рапід», Румунія)
Центральні блокуючі: Юрій Семенюк («Проєкт Варшава», Польща), Максим Дрозд («Епіцентр-Подоляни»), Денис Велецький («Епіцентр» U-20), Владислав Щуров («Барком-Кажани»)
Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу повернула росію до змагань.